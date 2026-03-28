Boza calienta la escena urbana con el estreno de “Caldero Panameño”

El referente del género urbano en Panamá, Boza, regresa a sus raíces con el lanzamiento de “Caldero Panameño”, una colaboración de alto voltaje que reúne un talento 100% local junto a Pablo Mures y Andiex.

El nuevo sencillo se sumerge en las texturas del trap latino con tintes de drill, ofreciendo una narrativa que retrata con fidelidad la intensidad de la vida urbana, la lealtad del círculo cercano y la constante presión por ganar un espacio en la calle.

El título, “Caldero Panameño”, funciona como una metáfora de una escena musical en ebullición, impulsada por la identidad y la cultura del barrio.En esta pieza, Boza lidera con un delivery directo, mientras que Pablo Mures aporta un flow impregnado de reggae y hip-hop. Por su parte, Andiex inyecta el contraste y la energía necesarios para completar una colaboración cohesionada que equilibra crudeza y melodía.

La letra de la canción explora historias de respeto y supervivencia. A través de sus versos, los artistas narran experiencias personales, las tensiones con el entorno y las dinámicas de la vida nocturna. Este relato realista busca conectar directamente con la audiencia joven que vive y respira el sonido de la calle.

Este lanzamiento marca un nuevo capítulo creativo para el intérprete de éxitos globales como “Hecha Pa’ Mi” y “Orion”. Tras renovar recientemente su contrato con Sony Music Centroamérica y El Caribe, Boza reafirma su alianza estratégica para seguir expandiendo su impacto internacional.

Con “Caldero Panameño”, el artista no solo demuestra su capacidad de reinvención y experimentación con nuevos estilos, sino también su compromiso con el relevo generacional al colaborar con talentos emergentes, consolidando su liderazgo en el género urbano latino.