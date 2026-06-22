Boza lleva el orgullo panameño a la pasarela de Milán junto a GARCIAS

Boza sumó un nuevo hito a su proyección internacional al desfilar este fin de semana en Milán para GARCIAS, la marca fundada por el diseñador colombiano Nicolás Martin Garcia, durante la presentación de su colección SS27 Latin Dreamers: Si lo crees lo creas. El show, realizado el sábado 20 de junio en Via Padova 11 como parte del calendario oficial de Milan Fashion Week Men’s, marcó el debut de la firma en una de las plataformas más importantes de la moda.

La participación de Boza conectó de manera natural con el espíritu de la colección, concebida como un homenaje a la identidad latina, la diáspora, la resiliencia y la fuerza de quienes dejan su hogar sin perder el vínculo con sus raíces. Desde esa narrativa, el artista panameño llevó a la pasarela una representación auténtica del Caribe, de Panamá y de una generación latina que sigue abriendo espacios en escenarios internacionales.

Con Latin Dreamers, GARCIAS transformó su debut en Milán en una experiencia visual y cultural inspirada en las comunidades latinoamericanas alrededor del mundo. Más que una pasarela, el show propuso un universo donde la ropa, la música, la memoria y la migración dialogan desde una misma idea: creer en lo imposible hasta convertirlo en realidad.

“Desfilar en Milán con GARCIAS fue una experiencia muy especial. Esta colección habla de los latinos que soñamos, que salimos adelante y que llevamos nuestra cultura a cualquier escenario. Yo vengo de Panamá, y poder representar mi país desde la música, el fútbol y ahora también en una pasarela internacional es algo que me llena de orgullo”, expresó Boza.

Fundada por Nicolás Martin Garcia, GARCIAS se ha posicionado como una marca que une identidad latina, artesanía italiana y cultura contemporánea. Bajo el concepto “born in Colombia, made in Italy and dreamed in America”, la firma construye un lenguaje propio donde el maximalismo latino se encuentra con la elegancia del diseño italiano, creando piezas que celebran la libertad, la autoexpresión y el orgullo cultural.

La aparición de Boza en Milan Fashion Week llega en una etapa clave para el artista, quien recientemente fue anunciado como embajador musical de Panamá durante el Mundial 2026, en colaboración oficial con FEPAFUT. También continúa activo en plataformas digitales con Éxitos, un compilado exclusivo para plataformas digitales que reúne algunos de los temas más importantes de su catálogo, incluyendo “Hasta Abajo”, su reciente colaboración junto a Beéle.