El cantante panameño Boza anunció que se presentará el próximo 5 de diciembre, a las 8:00 p.m., en Aurora at Soho, como parte de la iniciativa #PorLosNuestros, que busca brindar apoyo a las familias afectadas por el sismo.

La actividad cuenta con el respaldo de la Fundación Techo Panamá y empresas aliadas que se han sumado a esta jornada solidaria.

A través de sus redes sociales, el artista invitó a sus seguidores a participar de esta actividad, disfrutar de su música y contribuir con quienes atraviesan momentos difíciles a raíz de esta emergencia.

La iniciativa busca unir esfuerzos para continuar apoyando a las familias que necesitan ayuda.