Boza y Sech Unen Fuerzas en “París”, un Sencillo Histórico para la Música Urbana de Panamá

El hitmaker panameño Boza y la superestrella Sech han lanzado su colaboración “París”, un sencillo que marca un momento histórico para la música urbana de Panamá y su proyección global. Este estreno llega horas antes de su participación en Premios Juventud 2025, que se celebran en su país natal, Panamá. La unión de estos dos talentos panameños simboliza el ascenso del talento local como referente internacional, llevando la bandera del país al escenario global en un momento clave para la música latina.

La colaboración entre Boza y Sech refuerza la posición de Boza como pionero del Afrobeats en español y resalta el impacto de Sech como uno de los grandes íconos del género urbano de la última década. El lanzamiento de “París” incluye también el video oficial, dirigido por el panameño Andrés González y filmado en el icónico American Trade Hotel en el Casco Viejo de Ciudad de Panamá. Con una producción mayoritariamente panameña, el video refuerza la esencia del proyecto como una celebración de talento local.

La música urbana de Panamá ha estado experimentando un crecimiento significativo en los últimos años, y la colaboración entre Boza y Sech es un ejemplo de la calidad y el talento que se está produciendo en el país. “París” es un sencillo que promete ser un éxito global, y su lanzamiento es un momento histórico para la música panameña. La participación de Boza y Sech en Premios Juventud 2025 será un momento destacado para la música panameña en el escenario.

Con “París”, Boza y Sech han creado un proyecto que promete dejar huella en la música urbana global. La combinación de sus talentos y estilos ha dado como resultado un sencillo que es a la vez innovador y auténtico. El video oficial es un reflejo de la esencia del proyecto, con una producción que destaca la belleza y la riqueza cultural de Panamá. “París” es un sencillo que promete ser un éxito duradero y que dejará una marca indeleble en la música panameña y global.