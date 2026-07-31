Brenda Lau pone voz a “Señales”

La cantante, compositora y educadora Brenda Lau anunció el lanzamiento de “No Se Lastima”, tema principal de la película panameña “Señales”, que llegará a los cines del país el próximo 27 de agosto.

“Me siento profundamente agradecida porque Dios guió mi camino hasta este hermoso proyecto junto al productor José Luis Rodríguez, quien confió en mi talento para crear e interpretar el tema principal de la película Señales”, expresó la artista.

Lau destacó que la canción busca generar conciencia sobre una problemática social. “Nace con el propósito de alertar sobre una realidad que no podemos ignorar”, afirmó.