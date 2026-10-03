Brick Fest despierta la curiosidad por los juguetes de LEGO y maravilla a los panameños

Si las piezas de Lego te apasionan o solo sientes curiosidad por estos juguetes, no puedes dejar de asistir a un festival que despierta las emociones.

Se trata del Brick Fest Panamá 2026, que se celebra en la Ciudad de las Artes, ubicada en la entrada de Llanos de Curundu, en Ciudad de Panamá, este sábado 3 y domingo 4 de octubre.

En el evento encontrarás más de 10 millones de bloques de LEGO, armados en cientos de exhibiciones y temáticas correspondientes a franquicias del cine, de dibujos animados, de la cultura popular y en especial, de Panamá, como una maqueta del Canal de Panamá, buses Diablos Rojos, edicifios iconicos de la ciudad capital, La Catedral, ruinas de Panamá La Vieja, entre otras muchas sorpresas.

Festival de construcciones para toda la familia

Ramón Pereira, miembro fundador de LEGO User Group (Lug) Panamá y organizador de la actividad, señaló que el Brick Fest Panamá cumple 10 años este 2026 con el objetivo de dar a conocer más este tipo de coleccionismo y de inspirar a las personas, sobre todo a los más chicos, a que se animen a realizar sus propias construcciones de LEGO.

“Lo que nos interesa es poder compartir con el público. Lo recaudado en taquilla es para sufragar gastos para la próxima edición del evento, así que esto no es con fines de lucro privado”, indicó Pereira.

“La Ciudad de las Artes tiene la iluminación perfecta, en especial natural, y el local es apropiado para las exhibiciones, pues al contar con niveles tenemos un espacio amplio donde se puede ver todo los detalles de las construcciones de LEGO, que son 100% de las colecciones privadas de miembros del grupo, el cual somos unos 25”, agregó.

Los organizadores esperan de 4 mil a 6 mil asistentes durante esta versión.

Menores de 5 años de edad tienen entrada gratuita.

El evento finaliza mañana domingo, de 10:00 a.m. a 6:00 pm.