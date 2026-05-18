CACCO eleva cultura de Colón en Bogotá

El trabajo cultural y artístico que se impulsa desde Colón logró llegar a uno de los principales espacios iberoamericanos dedicados a la educación artística y cultural.

El director del Centro de Arte y Cultura de Colón, Abel Aronátegui, representó a Panamá en el Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural “Artes para la Paz 2026”, que se desarrolló en Bogotá, Colombia.

Aronátegui destacó que la participación del CACCO posiciona el trabajo que se realiza desde Colón dentro de la conversación regional sobre cultura y educación artística. “Venimos a aprender, pero también a mostrar lo que construimos cada día desde nuestra provincia”, expresó el director del centro.

Uno de los principales objetivos del evento fue impulsar la creación de la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural, una plataforma permanente de cooperación regional en la que Panamá, a través del CACCO, forma parte activa.

La participación también proyectó el talento y las iniciativas desarrolladas desde la provincia de Colón.