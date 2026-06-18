$!Calidad de la imagen vs velocidad de proyección

Con la llegada del mundial, algunos televidentes han notado que, a pesar de contar con el mismo servicio de internet o cable, la rapidez con la que se proyectan las imágenes presenta una diferencia de tiempo.

Mientras el padre en el cuarto canta el gol, el resto de la familia en la sala aún no ha visto la jugada en la portería. Esto se debe a que la información debe ser “traducida” por el procesador del televisor o de la caja decodificadora, según explica el tecnólogo Alex Neuman.

“Este proceso puede demorar un poco más en un televisor con un procesador menos potente que en otro. Además, algunos equipos son más ‘precavidos’ y esperan recibir un paquete de señal más grande antes de procesarlo, por si hubiera algún ruido en la transmisión, para tener así más oportunidad de reparar la imagen”, dijo el consultor con más de 25 años de experiencia brindando servicios e información de tecnología y transformación digital.

Neuman detalla que ciertos modelos procesan la señal con Inteligencia Artificial con el fin de mejorar la calidad visual y todo esto suma a la hora de dicho retraso.