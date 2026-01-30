Calle Abajo de Las Tablas tendrá las tonadas digitales

A pocos días del Carnaval 2026, la soberana de Calle Abajo de Las Tablas, Astrid Carolina Sánchez, visitó Metro Libre para calentar motores. Contó que las tonadas este año darán un salto tecnológico: por primera vez, las piezas musicales no se distribuirán en dispositivos físicos, sino que estarán disponibles en plataformas digitales como Spotify e Instagram a partir de este 31 de enero.

Bajo el título “Secretos de la favela”, la reina prometió que estas letras, que describió como “prende parque”, revelarán verdades que dejarán a muchos sorprendidos en la Bolívar. El estreno será mañana en la Terraza Shopping Plaza, de Amador, a partir de las 3:00 p.m.

Respecto a la controversia por el contenido “picante” de las coplas y la reciente censura en otros distritos, Astrid Carolina se mostró imperturbable. Aseguró que se ha preparado emocional y mentalmente para enfrentar las mofas, entendiendo que son parte esencial del folclore tableño. “No me tomo nada personal; el que viene a Las Tablas sabe que las mofas vienen fuertes para uno y su entorno”, afirmó con seguridad, dejando claro que su enfoque está en disfrutar el espectáculo y mantener viva la tradición de la mofa sin resentimientos.

La preparación de la soberana ha sido un reto de equilibrio extremo, dividiendo su tiempo entre su carrera como abogada y las exigencias del reinado. “La Platino” destacó que su propuesta para estos cuatro días de farsa y alegría resaltará el talento de los artesanos tableños, pues toda su indumentaria ha sido confeccionada localmente. La reina de la “Tuna de Calle Abajo” aseguró que está lista para demostrar en el Parque Porras que lidera la mejor tuna del país.