$!Cantarán en los Premios Juventud 2025

¡La cuenta regresiva ha comenzado! A pocos días de la gran celebración de los Premios Juventud 2025, la emoción se eleva con el reciente anuncio de la primera ola de artistas confirmados.

Los primeros nombres confirmados son pesos pesados de la música latina, conocidos por sus espectáculos electrizantes y canciones que se han vuelto himnos globales. Nos referimos a figuras como Maluma, el camaleónico Farruko, el romántico Camilo, la magnética Lola Índigo, la aclamada banda Morat, la joven promesa Xavi, el fenómeno del regional mexicano Grupo Firme, y la inigualable Bad Gyal.

Estos ocho artistas, que juntos han conquistado las listas de popularidad, no solo se presentarán en vivo, sino que también son protagonistas de la ceremonia que se realizará en Panamá el próximo 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali), a las 7:00 p.m. Cada uno de ellos ha recibido múltiples nominaciones en diversas categorías, lo que añade un extra de expectativa a su participación.