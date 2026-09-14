Carla Morelly llevará cuatro historias de terror al microteatro

“El retrato oval”, “Irreversible”, “El hombre en el espejo” y “Tradwife” serán las cuatro obras que llegarán al microteatro en el mes de octubre, como parte de una nueva temporada dedicada al suspenso y el terror, así lo confirmó la productora Carla Morelly.

Las funciones se realizarán los lunes 5, 12, 19 y 26 de octubre, de 7:30 p.m. a 9:00 p.m., en Food Garden, donde se desarrolla la propuesta de Microteatro PTY.

Las obras se presentan dentro de contenedores acondicionados como pequeñas salas, con un aforo máximo de 20 personas. Cada montaje dura alrededor de 15 minutos y se repite durante la noche, lo que permite al público disfrutar de distintas historias y elencos en una sola visita.

El formato llegó a Panamá de la mano de la productora Carla Morelly, quien decidió traerlo al país luego de conocer experiencias de microteatro en ciudades como Madrid, Bogotá, Buenos Aires, México, Caracas y Miami. En 2024 fundó Microteatro PTY con la intención de ofrecer una forma más rápida, accesible e informal de acercarse a las artes escénicas.

“Me considero fan de este tipo de concepto de teatro porque siento que es una manera rápida, flexible e informal de consumir arte”, contó Morelly a Metro Libre.

Para la productora, el formato también representa una oportunidad para artistas emergentes que no cuentan con los recursos para asumir producciones de gran escala. Además, considera que el teatro panameño ha ganado dinamismo en los últimos años y que las comedias y musicales han ayudado a acercar a más personas a las artes escénicas.