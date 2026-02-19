Carlos III dice que “la justicia debe seguir su curso”, tras el arresto de Andrés

El rey Carlos III declaró el jueves que “la justicia debe seguir su curso” tras el arresto de su hermano, el expríncipe Andrés, salpicado por el caso Epstein y bajo sospecha de mala conducta durante su etapa como enviado comercial de Reino Unido.

“Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investiga de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes”, afirmó Carlos III, en una inusual declaración firmada personalmente.

“En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación”, señaló. “Permítanme dejarlo claro: la justicia debe seguir su curso”, añadió.