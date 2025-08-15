Carlos III recuerda costo de conflictos en el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial

El rey Carlos III rindió homenaje el viernes a los soldados que sirvieron en Asia y en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, recordando el costo de los conflictos, con motivo del 80º aniversario de la victoria de las fuerzas aliadas sobre Japón.

En un mensaje pregrabado, difundido por el Palacio de Buckingham, Carlos III evocó el "valor" de los veteranos, el "horror" vivido por los prisioneros de guerra, así como también el "inmenso precio" que pagaron "las poblaciones civiles inocentes" durante los bombardeos atómicos de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.

"Rezamos para que ninguna nación tenga que pagar jamás de nuevo" ese precio, señaló el rey, refiriéndose a unos bombardeos que costaron la vida a más de 200.000 personas muertas en ambas ciudades.

"Su experiencia nos recuerda que el verdadero costo de la guerra va más allá de los campos de batalla, afectando todos los aspectos de la vida. Una tragedia tristemente ilustrada por los conflictos que aún hoy siguen asolando al mundo", añadió el rey.

Al final de la mañana, 33 veteranos británicos, de la Commonwealth o de países aliados, que en la actualidad tienen entre 96 y 105 años, y que sirvieron en Asia y en el Pacífico, serán homenajeados durante una ceremonia en el National Memorial Arboretum, en el centro de Inglaterra.

A ese acto asistirán unos 1.500 invitados, entre ellos el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, y estará marcado por dos minutos de silencio.

El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, seguida por otra sobre Nagasaki tres días después, precipitando el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la capitulación de Japón el 15 de agosto.

De las fuerzas aliadas, Estados Unidos sufrió las mayores pérdidas en la campaña de Asia y del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, con más de 100.000 muertos. Unos 30.000 soldados británicos cayeron en combate.