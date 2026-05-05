Carlos Vives traerá su “Cumbia House”

El astro de la música Carlos Vives expande su universo creativo hacia Panamá con la apertura de “Cumbia House”, su icónico concepto de restaurante y centro cultural que ha sido un referente en Bogotá por más de 20 años.

El artista y empresario Alberto Gaitán confirmó que Panamá es el primer destino internacional de esta marca, la cual busca ser un espacio donde la gastronomía, la música en vivo y la tradición se unen para “hacer sentir a cualquier persona como en casa”.

Gaitán explicó que estará ubicado en el tercer piso de Soho Mall, el restaurante abrirá con una gran celebración los días 15 y 16 de mayo en The Venue.

La propuesta gastronómica de Vives no será una simple réplica del modelo colombiano, sino una integración cultural con el país anfitrión.

“La especialidad es comida colombiana combinada con muchas cosas de Panamá, que es lo que Carlos quiere: fusionar todo lo bonito de Panamá para poder exportarlo como marca país”, explicó Gaitán sobre esta innovadora apuesta culinaria.