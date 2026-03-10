Carnaval 2027 tiene sus primeras reinas

A solo semanas de concluidos los carnavales 2026, ya se conocen las primeras soberanas que reinarán del 6 al 9 de febrero de 2027. En un ambiente de lujo y tradición, tres importantes tunas de Calle Arriba han proclamado a sus futuras soberanas, asegurando desde ahora el esplendor y la competitividad que caracteriza a estas fiestas.

En el sector este, S.M. Hermione González fue presentada como la reina 2027 de Calle Arriba de Utivé, manteniendo viva la dinastía de la familia Cedeño con un despliegue de plumas y fantasía. Por su parte, en el “Palacio Real de la Peralta”, se anunció a S.M. Ginneska González como la nueva emperatriz de la “matriarca” del Carnaval Capireño; una fiel tunante de Calle Arriba de Capira que promete escribir una historia de lujo en la grandeza del distrito.

Finalmente, la Asociación Calle Arriba de Pedasí presentó con orgullo a su trigésima sexta orquídea, S.M. Irimeil Antonia Jaén Solís. Con la elegancia propia de la mujer pedasieña, Irimeil asume el reto de engalanar las tradiciones de su región.