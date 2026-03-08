Casa Santa Ana recibe a visitantes en la exposición de Zanele Muholi

La Fundación Casa Santa Ana informó que cientos de visitantes continúan llegando para recorrer Amalanga Awafani (No todos los días son iguales), la primera exhibición en Panamá de la artista visual sudafricana Zanele Muholi. La muestra, presentada con el apoyo del Ministerio de Cultura de Panamá, se mantiene abierta al público de forma gratuita hasta el 19 de abril de 2026 y se perfila como uno de los eventos culturales más relevantes del año por su potencia visual, su valor documental y su impacto comunitario.

Mediante un comunicado la Fundación Casa Santa Ana, señaló que, “la exposición reúne obras emblemáticas de las series Somnyama Ngonyama y Faces and Phases. Esta última, iniciada en 2006, constituye un archivo vivo compuesto por cientos de retratos que funcionan como actos de resistencia frente a la exclusión histórica. El proyecto busca preservar la memoria visual de personas que han sido sistemáticamente invisibilizadas en el relato público”.

En el caso de Panamá, el archivo incorporó un capítulo especial con retratos realizados en junio de 2025 a integrantes de la comunidad LGBTQ+ local, ahora integrados al proyecto global de Muholi. Estas imágenes documentan y preservan una parte de la historia visual contemporánea del país, reafirmando la idea que la artista resume con la frase: “estuvimos aquí”.

Asimismo mencionó que la exhibición ha recibido a públicos diversos, desde visitantes individuales hasta grupos organizados de instituciones educativas y comunitarias. Entre ellos destacan estudiantes de GANEXA, así como jóvenes participantes de ENLACES y del programa Supérate de Fundación JUPA, quienes han encontrado en la muestra un espacio accesible para reflexionar sobre identidad, memoria y sensibilidad.

En el ámbito educativo también se desarrollaron actividades con niños y niñas del barrio enfocadas en valores como la empatía y la convivencia comunitaria. A esto se sumó un taller fotográfico de dos días impartido por la artista residente Risseth Yangüez Singh, inspirado en el trabajo de Muholi, en el que los participantes exploraron la identidad, la técnica fotográfica y la lectura crítica de imágenes.

La ministra de Cultura, María Eugenia, afirmó: “Desde el Ministerio de Cultura celebramos la llegada de Zanele Muholi a Casa Santa Ana, una exposición que abre espacios para el diálogo y la inclusión. Apoyar estas iniciativas es esencial para construir una cultura que refleje todas las voces y realidades de nuestra sociedad”.

La exposición puede visitarse en Casa Santa Ana, ubicada en El Terraplén, de miércoles a domingo en horario de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., con entrada gratuita hasta el 19 de abril.