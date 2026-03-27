$!Cascada Las Mesitas, el tesoro natural escondido en Coclé

En el distrito de Olá se encuentra un rincón natural que poco a poco gana popularidad entre los amantes del ecoturismo: la Cascada Las Mesitas, un destino ideal para disfrutar en familia o con amigos. Según su propietario, Adrián Pérez, el lugar ha sido acondicionado cuidadosamente para garantizar tanto el disfrute como la conservación del entorno.

Ubicada aproximadamente a tres horas de la ciudad de Panamá, la cascada es de fácil acceso utilizando aplicaciones como Waze o Google Maps, ingresando el nombre “Cascada Las Mesitas”.

Una vez en el sitio, los visitantes pueden elegir entre bañarse directamente en la cascada o caminar aproximadamente un minuto hacia atrás para encontrar un charco de agua turquesa. En cuanto al acceso, los vehículos pueden llegar sin inconvenientes hasta el área en sedanes. No obstante, dentro de la finca existe un sendero por el que ingresan vehículos 4x4. El costo de entrada es: un dólar por estacionamiento y un dólar por persona, de 7:00 a.m., a 4:00 p.m.