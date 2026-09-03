Cascadas, cerros y talleres: la apuesta turística de Bermejo

Naturaleza, cascadas, camping y experiencias culturales se combinan en Lomo e’ Candela, un proyecto turístico ubicado en la comunidad de Bermejo, en La Pintada, Coclé, que busca llevar a los visitantes más allá de una simple estadía.

Jeisson Quintero, licenciado en Enfermería, guía de turismo local y propietario de Lomo e’ Candela, explicó a Metro Libre que el proyecto nació en 2024, luego de que visitantes de la ciudad y otras provincias comenzaran a preguntar por un lugar donde hospedarse y descansar durante sus recorridos por la zona. “Ante la falta de espacios de alojamiento en el corregimiento, decidí convertir el lugar en una base para el descanso y las aventuras”, contó.

Quintero destacó que desarrollar el proyecto en Bermejo también representaba una oportunidad para mostrar los atractivos de su comunidad natal, una zona que, según señaló, cuenta con espacios naturales poco conocidos, además de una importante tradición de artesanos y agricultores.

Entre las experiencias que se realizan con frecuencia están los recorridos por las cascadas del río Bermejo, donde los visitantes pueden conocer el Chorro de las Mieles, Las Golondrinas, El Gringo y el Salto de la Iguana, entre otros puntos naturales. También se organizan ascensos al Cerro Corral, Orarí y Cerro Pelado, con rutas de diferentes niveles de dificultad.

Además de la aventura, el guía enfatizó que “no queremos que la persona venga solamente a hospedarse o a acampar, sino que viva una experiencia completa de conexión con la naturaleza, la aventura y el territorio”.

Quintero detalló que otras experiencias incluyen la visita al Trapiche Revienta Pecho, donde los visitantes pueden conocer el proceso de molienda de la caña, así como talleres de elaboración de totumas y sombreros pinta’o.

Lomo e’ Candela recibe visitantes todos los días, con reserva previa. El camping tiene un costo de $5 por persona e incluye el uso del área de acampar, cabaña con baño, ducha, cocina, sala y un espacio tipo loft para descansar.

Los recorridos de aventura parten desde $5 e incluyen guías personal, botiquín de primeros auxilios y fotografías. Las experiencias culturales tienen precios desde $2 y también se pueden incluir desayunos, almuerzos o cenas desde $2.50.

El fundador recomendó a quienes deseen vivir la experiencia llevar ropa cómoda, zapatos adecuados para caminar, agua, repelente, protector solar y mudas de ropa para las actividades en las cascadas.

También el guía resaltó el trabajo de la base comunitaria Pueblo Unido, encargada del mantenimiento, cuidado y preservación de los senderos hacia las cascadas, cuyos integrantes reciben beneficios a través de las entradas que pagan los visitantes.