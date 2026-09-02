Venezolano Acuña Jr. llega al club de los 200 jonrones y 200 robos en Grandes Ligas

El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. se convirtió este miércoles en el beisbolista más rápido de la historia de las Grandes Ligas en alcanzar 200 jonrones y 200 bases robadas, durante la victoria 9x0 de los Bravos de Atlanta sobre los Nacionales de Washington.

Acuña alcanzó la histórica marca con un cuadrangular de tres carreras en el séptimo inning, un vuelacercas que amplió la ventaja de Atlanta sobre Washington y puso fin a una espera de 16 partidos sin conectar jonrones.

El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 ingresó al club 200-200 en apenas 904 encuentros, superando por 25 juegos el registro que ostentaba el dominicano Alfonso Soriano, quien había necesitado 929 partidos para alcanzar la misma combinación de poder y velocidad.

El venezolano había completado las 200 bases robadas en junio de 2025 y desde entonces perseguía el cuadrangular que le permitiera redondear la hazaña.

La búsqueda se había prolongado más de lo esperado en una campaña afectada por las lesiones y por una reciente caída en su producción ofensiva.

El jonrón fue el decimocuarto de la temporada para Acuña, que sigue ampliando una hoja de vida excepcional en las Grandes Ligas.

Su batazo contribuyó además a la victoria 9x0 de unos Bravos que consolidaron su liderato en la División Este de la Liga Nacional.

Sean Murphy había abierto el camino para Atlanta con un cuadrangular de tres carreras en el sexto episodio.

Los Bravos completaron así la barrida sobre los Nacionales y afrontarán ahora una crucial serie de cuatro partidos frente a los Filis de Filadelfia, sus principales perseguidores en la división.