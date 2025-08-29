Celebran eucaristía en conmemoración del Día Mundial del Folklore

Un llamado a mantenernos firmes en la fe como cristianos, actuando siempre con amor y caridad hacia el prójimo, como lo hizo Juan el Bautista, formó parte de las palabras del sacerdote Juan Sandoval durante la eucaristía celebrada en conmemoración al “Día Mundial del Folklore”.

La misa, organizada por la Dirección de Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, sirvió de marco para hacerle un reconocimiento a los funcionarios fundadores y actuales, que integran el conjunto folklórico del primer órgano del Estado.

La homilía, en la que también participó el padre José Brutua y el presbítero Juan Sandoval, también resaltó a los compañeros Martín Castillo, Iván Domínguez, Juan Carlos Rodríguez y Tito Delgado (qepd), quienes fueron miembros del conjunto típico de la institución.

José Luis Castro, subdirector de Cultura señaló que esta misa folclórica representa una oportunidad para hacerle reconocimientos a quienes han sido parte esencial de esta agrupación que representa el estandarte cultural de la institución.

Luego de la homilía, el director de cultura, Luis Bernal, dedicó una décima en honor a cada uno de los miembros del conjunto