Con desfiles estudiantiles y presentaciones musicales, la provincia de Bocas del Toro celebró el 16 de noviembre sus 123 años de fundación.

Durante la jornada diurna, diversas delegaciones recorrieron las principales calles de la región, destacando la participación de la Banda de Música del Colegio Secundario de Almirante, agrupación que rindió homenaje a la patria y resaltó el orgullo bocatoreño con su repertorio.

La celebración continuó en la noche en Isla Colón con el “Bocas Foundation Fest”, evento que puso a bailar al público al ritmo de la música típica de Jhonathan Chávez y Los Triunfadores. “Bocas del Toro está de fiesta y sus calles son testimonio de la alegría y el amor que sentimos por nuestra tierra”, expresó el diputado Benicio Robinson tras presenciar el paso de las bandas.