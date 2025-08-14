Celebrarán con tamboritos

Para celebrar el 95º aniversario del corregimiento de Bella Vista y la Fundación de la ciudad de Panamá, la Junta Comunal de este sector organiza el evento “Ritmo de mi Tierra: Tamborito y Pollera”.

El evento, que se desarrollará este viernes, 15 de agosto, de 1:00 a 8:00 p.m., en Soho City Center, incluye conversatorios con expertos como Gustavo Salazar, Dalys Guerra y Eduardo Cano, quienes abordarán temas como las variedades de polleras, la colocación de joyas y tembleques, y la evolución histórica de esta emblemática vestimenta. Además, se presentarán espectáculos en vivo a cargo del Grupo Infantil Soy de Panamá Kids, el Conjunto de Proyecciones Folklóricas del Colegio De La Salle, y la Escuela de Folklore de San Miguelito.

Los organizadores explicaron que la celebración culminará con un tamborito colectivo en el que participarán las Damas de la Pollera, invitando a todos a unirse con sus polleras, camisillas o sus mejores pasos de baile.

Habrá también música típica en vivo, artesanías y comidas tradicionales. “Queremos que todos, desde los más pequeños hasta los mayores, celebren con orgullo nuestras tradiciones”, expresó el representante de Bella Vista César Kiamco.