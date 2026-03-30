Chepo impulsa su Semana Santa en vivo con agenda

El distrito de Chepo se está preparando para vivir una de las expresiones culturales y religiosas más significativas de Panamá Este, con la celebración de la Semana Santa en Vivo 2026, desde el 2 hasta el 5 de abril.

Este año el grupo de cargadores de la Parroquia San Cristóbal de Chepo conmemora 15 años de tradición ininterrumpida, consolidándose como un referente de fe, comunidad y formación para niños y jóvenes del distrito. Más que una representación religiosa, la Semana Santa en Chepo se ha convertido en una plataforma de transformación social, ofreciendo a la juventud un espacio de valores, disciplina y pertenencia.

La celebración también tiene como fin resaltar el legado cultural del área, con familias que han transmitido la tradición musical por varias generaciones, incluyendo una flauta, con más de 100 años de historia, que acompaña las procesiones.

Los eventos inician el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril con el Vía Crucis a las 6:00 p.m., el 2 de abril será la Eucaristía a las 7:00 p.m., el 3 de abril la salida de la Matraca a las 12:00 m., el 4 de abril la procesión de la Soledad María a las 7:00 p.m., y el 5 de abril la procesión de Jesús Resucitado a las 5:00 a.m.