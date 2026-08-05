$!Chitré rescata la tradición de sus Diablicos Limpios

Con el objetivo de rescatar las tradiciones panameñas y fortalecer el turismo cultural, Chitré celebrará los próximos 14 y 15 de agosto la primera edición del Festival Danza de Diablos, una iniciativa que reunirá a 42 danzas provenientes de distintos puntos del país.

Cristian Torres, presidente del festival, conocido como “Maestro Pipón”, explicó que “este desfile nace de la documentación de más de nueve años de Luis Carlos, recopilando información sobre las diferentes danzas de diablos de Panamá. Nos dimos cuenta de que hacía falta un gran evento cultural en Chitré y fue él quien propuso desarrollar este proyecto”.

Por su parte, Luis Carlos García, vicepresidente del festival, señaló que el proyecto busca reconectar a la población con sus raíces y posicionar nuevamente a la ciudad dentro del circuito turístico.

“Durante nueve años estudié y documenté las danzas de diablos de Panamá. Pensamos en crear un festival para que las nuevas generaciones conocieran estas tradiciones y también porque se nos indicó que Chitré estaba fuera de la ruta turística, así que decidimos impulsar este evento”, expresó.

Las actividades comenzarán el viernes 14 de agosto, con un acto inaugural desde las 7:00 p.m., que incluirá homenajes, un mercadito artesanal y actividades culturales. Mientras, el desfile principal se realizará el sábado 15 de agosto a la 1:00 p.m., partiendo del Parque de la Bandera hasta el Parque Unión.

El presidente del festival también explicó que, pese a ser conocido por su trayectoria en el rock con Los Rabanes, siempre ha mantenido un fuerte vínculo con el folclore gracias a su familia.

“Vengo de una familia profundamente folclórica. Tal vez fui un ingrato con el folclore por dedicarme al rock, pero este proyecto me permitió volver a conectar con mis raíces familiares”, expresó.

Mientras tanto, García aseguró que “la intención es que las personas conozcan de dónde vienen estas danzas, qué representan y qué podemos aprender de ellas”.

Los organizadores adelantaron que el proyecto tomó más de un año y medio de planificación y aspiran a convertirlo en una fiesta distrital permanente que fortalezca la identidad cultural de Chitré.