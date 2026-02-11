Christian Chávez conquista Brasil con emoción, lleno total y un cierre inesperado

La semana de Christian Chávez en Brasil estuvo marcada por la emoción, el lleno total y un cierre inesperado. El cantante y actor mexicano ofreció, la noche del viernes, un concierto con entradas agotadas en el Teatro Bradesco, en São Paulo, reafirmando su fuerza artística y su capacidad de convocatoria.

Sin embargo, el espectáculo previsto para este sábado en el Teatro Opus Città, en Río de Janeiro, debió ser cancelado por razones de seguridad debido a las intensas lluvias que afectan a la ciudad.

En São Paulo, el ex RBD presentó un show que evidencia su etapa más madura, autoral y consciente. Ante un público profundamente conectado, el artista construyó una propuesta escénico-musical de lenguaje íntimo y preciso, donde música, narrativa y presencia se articulan con rigor estético.

Lejos de recurrir a una nostalgia fácil, revisita su propia historia con una mirada artística actual, transformando la memoria en un discurso contemporáneo y emocionalmente sofisticado.

El repertorio reflejó la libertad creativa que define este momento de su carrera, con canciones autorales como “Sexy boy”, “Almas transparentes”, “En dónde estás”, “Eterna soledad”, “Sacrilegio” e “I wanna be the rain”, además de temas de fuerte carga afectiva que profundizaron la conexión directa con el público.

El reencuentro con el repertorio de RBD surgió como un gesto de curaduría emocional, activando la memoria colectiva de distintas generaciones y reafirmando la vigencia de ese legado.

En Río de Janeiro, la productora Opus Entretenimiento informó que la cancelación se produjo tras detectarse una incidencia estructural puntual en el techo del Teatro Opus Città, causada por el gran volumen de lluvias. El recinto fue evacuado de forma preventiva y segura, sin que se registraran heridos.

La presentación será reprogramada y la nueva fecha se anunciará próximamente a través de los canales oficiales. La prioridad, según la organización, es la seguridad del público, del artista y de todo el equipo involucrado. Notistarz/BailakiNews