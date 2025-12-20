Christian Nodal anuncia el tour “Pa’l Cora” y abre una nueva etapa en su carrera

Christian Nodal confirmó el inicio de una nueva etapa en su trayectoria artística con el anuncio de su tour “Pa’l Cora”, una gira que llegará en marzo de 2026 con tres presentaciones clave en el país: Puebla, Pachuca y Acapulco.

El cantante, una de las figuras más sólidas del regional mexicano contemporáneo, alista un espectáculo que apuesta por la cercanía emocional, una narrativa sonora íntima y una estética renovada, sin perder la esencia de la tradición.

El recorrido arrancará el 20 de marzo en el Centro Expositor de Puebla, continuará el 21 de marzo en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca y concluirá el 28 de marzo en la Arena GNP Seguros de Acapulco.

En cada escenario, Nodal presentará un show diseñado para conectar con públicos de distintas generaciones, al combinar su característico sonido regional con una propuesta escénica que respalda su alcance nacional e internacional.

La venta de boletos iniciará el 19 de diciembre a través de las plataformas Funticket y Toptickets. En Acapulco, el público también podrá adquirir entradas de forma física en la taquilla de la Arena GNP Seguros, mientras que los puntos de venta adicionales para otras ciudades se darán a conocer en los próximos días.

Durante 2025, Christian Nodal mantuvo una presencia constante en plataformas digitales y redes sociales con lanzamientos que reforzaron su vigencia artística. Ese camino culminó con el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Ranchera y Mariachi por “¿Quién + Como Yo”. Con “Pa’l Cora”, el intérprete profundiza en un proyecto más personal, enfocado en ofrecer una experiencia directa y emocional, donde la interpretación ocupa el centro del escenario.

“Pa’l Cora” se perfila como una oportunidad para reencontrarse en vivo con los temas más recientes de Nodal y con las canciones que lo consolidaron como una de las voces más influyentes del regional mexicano actual.