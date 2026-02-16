Cierran parcialmente el museo del Louvre en París por una nueva huelga

El Louvre en París, el museo más visitado del mundo, abrió parcialmente este lunes por una huelga para denunciar las condiciones de trabajo del personal, anunciaron a la AFP sindicatos y la dirección.

La movilización obligó al museo a abrir de forma “parcial”, proponiendo el recorrido “Obras Maestras”, que incluye la Gioconda y la Venus de Milo, según una portavoz del museo

El movimiento de huelga lanzado el 15 de diciembre busca denunciar las condiciones de trabajo de los agentes del museo, en particular la falta de personal y las diferencias de salario con otros agentes que dependen del Ministerio de Cultura francés.

Desde el inicio de la movilización el 15 de diciembre, el Louvre ya tuvo que cerrar totalmente en cuatro ocasiones y abrir parcialmente otras cuatro ocasiones (incluido este lunes).

Después del escándalo por un robo espectacular de un monto de 88 millones de euros el 19 de octubre, el museo anunció la semana pasada que fue objeto de un gigantesco fraude a la billetería que causó un perjuicio de más de 10 millones de euros (11,8 millones de dólares).

El viernes, una fuga de agua dañó un cielorraso pintado del siglo XIX y el museo tuvo que cerrar temporalmente unas salas.