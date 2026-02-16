Penonomé concentra las principales emergencias durante el Carnaval

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que Penonomé concentró las principales emergencias registradas durante el domingo de Carnaval.

En un comunicado de tallaron que la incidencia más relevante fue el fallecimiento de un menor de 8 años por inmersión en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

Las autoridades competentes realizaron las diligencias correspondientes para atender el lamentable suceso.

Además, un vehículo operativo de SINAPROC se vio involucrado en una colisión en Penonomé, dejando a cuatro voluntarios con lesiones leves y estables.

Los equipos operativos de SINAPROC brindaron atención médica inmediata a los voluntarios afectados y activaron los protocolos internos para atender la situación.

La institución reiteró su compromiso de salvaguardar la vida y la seguridad de la ciudadanía.

El SINAPROC hizo un llamado a la población para que atiendan las recomendaciones de seguridad y respeten la señalización en playas y ríos para evitar incidentes similares en el futuro.