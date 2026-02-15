Minsa reporta más de 5 mil atenciones en Carnaval de Herrera

El Ministerio de Salud de Panamá informó que durante el primer día de Carnaval en la provincia de Herrera se mantuvieron 129 instalaciones de salud activas, con la participación de más de 2,000 funcionarios.

Según el balance oficial, se brindaron 5,275 atenciones, además de inspeccionar 696 cisternas y 1,204 carnets para garantizar agua potable y alimentos seguros durante las festividades.

Estas acciones forman parte del despliegue sanitario que mantiene la entidad durante las festividades, con el objetivo de salvaguardar la salud de residentes y visitantes.