CSS advierte sobre riesgos alimenticios durante el Carnaval

La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a la población a extremar cuidados con la alimentación durante las festividades del Carnaval, especialmente ante el consumo de comida callejera bajo altas temperaturas.

Italia Farrier, nutricionista dietista de la entidad, señaló que el exceso de grasas, azúcares y alcohol, combinado con el intenso sol panameño, puede provocar deshidratación, golpes de calor y malestares digestivos. Recomendó mantener una adecuada hidratación entre 30 y 35 mililitros de agua por kilo de peso al día, pudiendo superar los tres litros diarios en jornadas de exposición al sol y realizar pausas a la sombra.

También Farrier advirtió sobre el riesgo de saltarse el desayuno antes de acudir a los culecos, práctica que puede causar desmayos y fatiga. Sugirió iniciar el día con frutas, proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables para garantizar energía sostenida.

Además, el especialista aconsejó evitar frituras en exceso y alimentos expuestos al calor, y preferir comidas recién preparadas, en lugares limpios y con buena manipulación. “Hay que empezar bien el día y para ello, se debe desayunar bien”, puntualizó la especialista.