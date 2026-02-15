Nacionales

Bomberos reportan incendios y accidentes en operativo de Carnaval

Redacción Web
15 de febrero de 2026

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que los incendios de masa vegetal, el control de abejas y los accidentes de tránsito fueron las emergencias más atendidas durante el primer día del operativo de Carnaval 2026.

Según el balance preliminar de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate, se realizaron 37 intervenciones por incendios de masa vegetal y se reportaron 43 accidentes de tránsito. Además, se atendieron 12 casos relacionados con abejas.

El Servicio de Atención Médica de Emergencia y Rescate (SAMER) brindó 13 atenciones prehospitalarias en distintos puntos de cobertura.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y reportar cualquier emergencia a la línea 103.

