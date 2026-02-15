Bomberos reportan incendios y accidentes en operativo de Carnaval

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que los incendios de masa vegetal, el control de abejas y los accidentes de tránsito fueron las emergencias más atendidas durante el primer día del operativo de Carnaval 2026.

Según el balance preliminar de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate, se realizaron 37 intervenciones por incendios de masa vegetal y se reportaron 43 accidentes de tránsito. Además, se atendieron 12 casos relacionados con abejas.

El Servicio de Atención Médica de Emergencia y Rescate (SAMER) brindó 13 atenciones prehospitalarias en distintos puntos de cobertura.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y reportar cualquier emergencia a la línea 103.