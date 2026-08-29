Ciudad de las Artes da un paso clave con la instalación de su primera Junta Directiva.

La Ciudad de las Artes inicia una nueva etapa de gestión con la instalación de la primera Junta Directiva de su patronato, que tendrá entre sus principales retos fortalecer la formación artística, preservar la cultura y ampliar el acceso de las comunidades a las artes, informaron del Ministerio de Cultura.

La primera Junta Directiva del Patronato de la Ciudad de las Artes quedó formalmente instalada durante una sesión celebrada en el Teatro Multifuncional Áurea “Baby” Torrijos, marcando el inicio de una nueva etapa para este importante complejo cultural del país.

Durante el acto se formalizó la estructura directiva establecida por ley. María Eugenia Herrera asumió la presidencia; Ignacio Mallol, la vicepresidencia; Juan Bosco Ureña, la secretaría; y Ricardo Gago Salinero, la tesorería.

La sesión también permitió presentar el modelo académico, cultural, administrativo y financiero que regirá la institución, además de revisar y aprobar el proyecto de estatutos reglamentarios.

Con la instalación de esta directiva, el patronato inicia formalmente la ejecución de una hoja de ruta que busca consolidar la Ciudad de las Artes como un espacio para la formación y creación artística, la protección del patrimonio cultural y el acceso de la ciudadanía a las distintas expresiones de las artes.

La nueva estructura tendrá además el desafío de impulsar una gestión transparente y eficiente para el desarrollo integral de este emblemático espacio cultural.