Colaquito Cortez fortalece su legado con música y labor social

Cortesía | Ornilo Moisés Cortez García, conocido como ‘Colaquito Cortez’, es reconocido por ser un “tesoro vivo” de la cultura nacional y es famoso por su destreza en el violín.
ML | Donación en Guararé.
Maribel Salomón
06 de marzo de 2026

Colaquito Cortez, conocido como “El Hombre Orquesta”, es un referente de la música típica, llevando su talento a escenarios nacionales e internacionales por más de cuatro décadas.

Desde niño se sumergió en la música gracias a su padre, Colaco Cortez, pionero del género con violín. “Mi padre daba clases a niños y yo desde los cinco años lo escuchaba, por eso aprendí a ejecutar el tambor y la caja, y a los siete me enseñó a tocar el violín”.

A lo largo de su carrera, Colaquito ha dirigido orquestas propias como “La Ofensiva de Colaquito Cortez” y el conjunto típico “Aires de Guararé”. Actualmente, está trabajando en nuevos proyectos. “Estamos en un proyecto, aparte de la música típica queremos hacer algo internacional... estoy terminando unos temas porque estamos haciendo una música de fondo, a veces me dicen ‘Necesitamos un violinista’ y yo lo hago por promoción”, expresó.

Además, contó que se encuentra impartiendo talleres de violín a niños, jóvenes y adultos en La Ciudad de Las Artes, organizados por el Ministerio de Cultura.

Finalmente, el músico resaltó que en el ámbito internacional sigue representando a Panamá con visitas a París, Tenerife, Tobago y Johannesburgo.

Tocando más corazones

ml | El artista Colaquito Cortez contó a Metro Libre que mantiene activa su labor social a través de la ‘Fundación Colaquito Cortez’, resaltando que hasta el momento se encuentra visitando asilos y colegios con su propio sustento. “Estoy pensando visitar Valle Rico, en Las Tablas, para entregar útiles y medicinas a los alumnos. La niñez es muy importante, hay que educarla y guiarla”.

Crónica de vida

Nació el 17 de octubre de 1945 en el distrito de Guararé en la provincia de Los Santos.

Sus estudios secundarios fueron en el Instituto Nacional y formó parte del Conservatorio Nacional de Música.

Ha estado como músico en varias ediciones del programa “Reto de Trovadores”.

En el 2024, el Municipio de San Miguelito, le entregó un reconocimiento por su trayectoria.

