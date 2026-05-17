Colegio Rodolfo Chiari realizó desfile de generaciones por sus 80 años de fundación

El Colegio Rodolfo Chiari realizó ayer su primer Desfile de Generaciones con la participación de 46 delegaciones de estudiantes y egresados, como parte de las actividades de conmemoración por sus 80 años de fundación.

La actividad recorrió las principales calles de Aguadulce y reunió a promociones de distintas décadas, en un evento que convocó a exalumnos, estudiantes y autoridades.

El desfile fue encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Herrera, quien fungió como abanderado oficial y participó en representación de los egresados del plantel.

También asistieron el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Eduardo Vásquez, así como los diputados José Luis Varela, Manuel Cohen y Miguel Campos, además de diputados suplentes y otras autoridades.

Durante la actividad, Herrera señaló que este tipo de eventos “promueve la cultura, la educación, y sobre todo, mueve la economía en la región, generando desarrollo en la industria turística, el comercio y otros sectores”.

“Dejamos el nombre del distrito en alto con la labor educativa que realiza el Colegio. Hoy nos acompañan diputados, ministros de Estado, autoridades nacionales e internacionales que reconocen el legado del Rodolfo Chiari”, expresó.

Antes del inicio del desfile, Melody Shippritt, en representación de los egresados del colegio, entregó la bandera al presidente del Legislativo para dar apertura oficial a la actividad.

El recorrido también contó con la participación del Conjunto Folclórico de la Asamblea Nacional, así como artistas de música típica nacional que acompañaron las distintas delegaciones y carros alegóricos.

El Colegio Rodolfo Chiari fue fundado mediante decreto del 29 de abril de 1959 como segundo ciclo de enseñanza secundaria y recibió el nombre de Rodolfo Chiari, presidente de la República en 1924.