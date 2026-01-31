Colón se consolida como epicentro cultural del Gran Caribe

La provincia de Colón reafirmó su proyección como referente cultural del Caribe al acoger, el pasado viernes 30 de enero, en el Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO), el Primer Foro Regional: Los Colores del Gran Caribe, un espacio de reflexión y diálogo que reunió a gestores culturales, académicos, portadores de tradición y representantes institucionales de la región.

La programación inició con un acto protocolar y presentaciones folclóricas, seguido de las palabras de la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, quien destacó que esta iniciativa representa un hito regional y abre un espacio permanente de diálogo para posicionar la cultura como eje estratégico dentro de la agenda ministerial de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), promoviendo una hoja de ruta común y una red de cooperación cultural más sólida.

En el foro participaron delegaciones de Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Belice, Honduras, México, Jamaica, Cuba, Barbados, Bahamas y Trinidad y Tobago, así como representantes de Haití y El Salvador, quienes expresaron su compromiso con la integración cultural y la salvaguardia del patrimonio vivo del Gran Caribe.

Durante la jornada, la secretaria general de la AEC, Noemí Espinoza, resaltó que la cultura fortalece la identidad regional y contribuye de manera directa al bienestar colectivo de los pueblos caribeños.

Por su parte, el vicecanciller Carlos Guevara Mann señaló que el encuentro Los Colores del Gran Caribe invita a reconocer los patrimonios compartidos, fortalecer los lazos regionales y proyectar una identidad caribeña orgullosa de su diversidad. Asimismo, reafirmó el compromiso con un multilateralismo inclusivo que sitúe a la cultura en el centro del desarrollo sostenible y de relaciones internacionales más justas y humanas.

El programa incluyó el panel Patrimonio Cultural Afrodescendiente, moderado por Abel Aronátegui, director del CACCO, con la participación de especialistas y gestores culturales como Enrique López Hurtado (UNESCO), Owan Lay (CRESPIAL), Jembell Chifundo, artista y especialista en Derechos Humanos, y Krishna Camarena, experta en políticas afrodescendientes.

También se desarrolló el panel Integración del Sector Cultural: Oportunidades y Rutas de Cooperación, enfocado en el fortalecimiento de alianzas regionales. Este espacio fue moderado por Enrique López Hurtado, especialista en Cultura y encargado del sector de la Oficina Regional de la UNESCO para América Central, México y Colombia, y contó con la participación de la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, así como ministros y representantes de Costa Rica, República Dominicana, Belice, Colombia y países miembros de la AEC.

La relatoría estuvo a cargo de Emma Gómez, jefa del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura, quien sistematizó los principales aportes surgidos del diálogo.

Este espacio de intercambio permitió compartir experiencias, visiones y buenas prácticas, posicionando la cultura como un pilar estratégico para la integración regional y la construcción de agendas comunes, destacándose la propuesta de crear la Comisión de Cultura del Gran Caribe dentro de la agenda ministerial de la AEC.

Durante el cierre, la ministra de Cultura anunció que tanto el festival como los espacios de reflexión cultural se han institucionalizado y se realizarán de manera permanente cada año, durante los últimos días del mes de febrero.

La jornada concluyó con un recorrido patrimonial por el CACCO, reuniones bilaterales y un acto de clausura que dio paso al Festival Internacional del Caribe, con presentaciones de artistas nacionales e internacionales como Guayacán de República Dominicana, The Beachers, Joey Montana, Nando Boom, Don Pablo Mures y Kafu Banton.