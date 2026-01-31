IDAAN desarrolla la interconexión del Anillo Hidráulico Este en Panamá Norte

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) inició hoy, sábado 31 de enero, los trabajos de interconexión del Anillo Hidráulico Este a la línea principal de conducción de agua potable, en el sector de María Henríquez, ubicado en La Cabima, Panamá Norte.

La jornada contó con la presencia del secretario ejecutivo, Antonio Tercero González, junto a su equipo técnico, quienes supervisaron el desarrollo de las labores para garantizar que el proceso se ejecutara conforme a lo planificado y bajo las normas de seguridad establecidas.

Este punto marca el inicio del proyecto de conducción y almacenamiento de agua potable que beneficiará a sectores del área Este del país. Los primeros trabajos en sitio estuvieron enfocados en la instalación de un equipo de corte automatizado, el cual permitirá extraer una sección de la tubería de aproximadamente 2.77 metros.

Posteriormente, se procederá al ensamblaje de un tramo de tubería tipo T de hierro dúctil, con un diámetro de 2 metros, junto a otros accesorios que fueron previamente preparados desde la tarde del viernes, además de la colocación de los implementos necesarios para las maniobras de corte y reemplazo.

Desde las 4:00 de la mañana, el personal desplegado en el área realizó la verificación de maquinaria, equipos de seguridad, señalización y sistemas de protección, con el fin de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

En la jornada también participan representantes de la empresa contratista, así como equipos técnicos del IDAAN, unidades de la Policía Nacional, personal de asistencia médica y otros actores clave para el cumplimiento de esta operación.

Hasta el momento, las labores avanzan a buen ritmo y de acuerdo con el cronograma establecido.