$!Comedia en escena

El teatro en Panamá vive un momento dinámico con una cartelera que combina comedia para adultos y propuestas infantiles, pensadas para entretener y conectar con distintos públicos.

Durante este mes de julio, varias salas del país presentan comedias que abordan con humor situaciones cotidianas, relaciones de pareja y enredos urbanos. Estas funciones para mayores de edad han ganado popularidad por su tono ligero, actual y cercano, ideal para desconectarse del estrés diario y disfrutar de una noche divertida. Destacan opciones como: “Tía Sam”, “El Plan”, “Si no me acuerdo no pasó”, “Buscando a Dory” y otras.