Cultura

Comunicadores comparten sus experiencias y desafíos profesionales con estudiantes de la USMA

Comunicadores comparten sus experiencias y desafíos profesionales con estudiantes de la USMA
Redacción Web
06 de agosto de 2026

Estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) participaron este jueves en un encuentro académico con profesionales del periodismo, la literatura y el ámbito social. La actividad, realizada entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m. con motivo de la clausura del cuatrimestre de la asignatura Redacción Periodística, reunió a Álvaro Alvarado; James Aparicio, director de Metro Libre; Gerardo Berroa, director de Destino Panamá; el escritor español Carlos Malo de Molina; y Jorge Vega, de la Fundación Reconocer.

Durante la jornada, los invitados compartieron detalles de sus trayectorias, anécdotas y reflexiones sobre los retos actuales del ejercicio periodístico. En su intervención, James Aparicio abordó el trabajo editorial y la responsabilidad de dirigir un medio en plena era de transformación digital. Por su parte, Gerardo Berroa y Álvaro Alvarado destacaron la importancia de la preparación continua, la credibilidad y el compromiso ético con la búsqueda de la verdad. Asimismo, Carlos Malo de Molina profundizó en su proceso creativo y en el valor de la lectura para formar comunicadores con pensamiento crítico, mientras que Jorge Vega resaltó el papel fundamental de la comunicación en la articulación de iniciativas sociales y la generación de cambios positivos.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la interacción activa de los estudiantes, quienes asumieron el rol de entrevistadores y formularon preguntas sobre los inicios profesionales de los ponentes, los principales obstáculos enfrentados en el sector y las recomendaciones clave para ingresar al mercado laboral. Mediante esta dinámica, los futuros profesionales pusieron en práctica sus conocimientos sobre investigación, redacción periodística, escucha activa y manejo de fuentes.

El evento concluyó el periodo académico dejando en los estudiantes una visión más amplia sobre las oportunidades y responsabilidades de la profesión, así como sobre la necesidad de fortalecer sus capacidades de verificación, análisis y adaptación ante las nuevas tecnologías.

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