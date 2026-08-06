Falta de liquidez y baja en las ventas afectan a las MiPymes

El exceso de burocracia, la falta de liquidez y bajas en las ventas, afectan a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), así lo confirmó Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECÁMARAS) quien advirtió que estas dificultades ponen en riesgo a un sector que constituye más del 90% del tejido empresarial.

Jiménez explicó que la desaceleración del comercio es cada vez más evidente. “El comercio ha bajado los niveles. Ahora mismo usted va a los malls y ve que la gente va a pasear, pero no a comprar, porque no tiene el dinero para gastar”. Añadió que, “en agosto esto puede cambiar un poco, ya que el décimo tercer mes genera liquidez en el país, aunque en muchos hogares ese dinero ya está comprometido por deudas”.

La líder de FEDECÁMARAS indicó que “esta situación debe visibilizarse, ya que las MiPymes son fundamentales para la generación de empleo”.

Asimismo, señaló que el cierre de locales comerciales es un indicador de las dificultades que atraviesa el sector. “Cada vez que una empresa cierra, se van dos o tres empleos y ese es el problema que tenemos”.

Ante este panorama, Jiménez afirmó que, para evitar el cierre de más negocios, es necesario reducir “excesivas regulaciones, y que la banca ofrezca nuevos productos financieros más flexibles para este segmento de la población, cuidando el nivel de riesgo”, concluyó.