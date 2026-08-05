Vozinha recibe multitudinaria bienvenida en estadio del chileno Colo Colo

Rodeado de los principales títulos de la historia de Colo Colo y arropado por miles de aficionados, Vozinha saludó este miércoles a su nueva hinchada en Chile, tras pisar por primera vez el césped del Estadio Monumental de Santiago.

El arquero y figura de la sorprendente selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, presentado el martes como nuevo jugador del club, fue recibido por un público que saltó y lo celebró como si fuera una noche de Copa Libertadores.

"Estoy muy contento y agradezco desde el fondo de mi corazón toda la amabilidad y el apoyo de la hinchada del más grande de Chile, vamos Colo Colo", dijo Vozinha, que utilizará el dorsal 29 y podría debutar ante su público el 16 de agosto.

Su fichaje, pese a sus 40 años, ha desatado una verdadera locura en Chile. A su llegada, ya entrada la noche del pasado domingo, cientos de hinchas lo recibieron en el aeropuerto entre cánticos, banderas y camisetas de Colo Colo.

Un recibimiento incluso más acogedor que el regreso en 2024 de una leyenda del fútbol chileno como Arturo Vidal, exjugador de equipos como el Barcelona, Juventus o Bayern Munich.

"Cuando vi a Vozinha en el Mundial quedé fascinado. Con la atajada de España, con la atajada de Argentina (...) que llegue a Colo Colo es un sueño absoluto", dijo a la AFP Alex Reisberg, un estudiante de 19 años que asistió al estadio.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en la fase de grupos contra selecciones campeonas del mundo como España y Uruguay.

En los dieciseisavos de final se enfrentó a la Argentina de Messi y protagonizó una actuación sobresaliente, con intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a Cabo Verde hasta el final, aunque la selección africana terminó cayendo por un agónico 3-2 en la prórroga.

Su rendimiento en el Mundial de Norteamérica lo convirtió en una figura de alcance internacional y disparó su popularidad en redes sociales, donde su cuenta de Instagram pasó de unos 50.000 seguidores a más de 29 millones.