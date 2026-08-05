Las relaciones con Argentina seguirán "rebajadas" mientras persistan los ataques de Milei, dice Brasil

Brasil mantendrá las relaciones con Argentina reducidas al nivel de encargado de negocios "mientras persistan los ataques" verbales del presidente Javier Milei contra las instituciones brasileñas, dijo a la AFP este miércoles una fuente de la cancillería brasileña.

La tensión entre ambos países ha ido en aumento luego de los repetidos insultos de Milei contra su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, al que ha llamado "ladrón" y "corrupto".

El martes el gobierno brasileño resolvió rebajar el nivel de la relación con Argentina, una decisión que "vale mientras persistan los ataques", informó la fuente.

Brasilia considera los dichos de Milei un "absoluto irrespeto", agregó la fuente.

Buenos Aires dijo el martes que el gobierno brasileño había pedido que su embajador en Brasilia, Daniel Raimondi, saliera del país.

Pero la fuente del ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo a la AFP que la salida o permanencia del embajador es decisión del gobierno argentino.

El conflicto diplomático inició cuando Milei asistió hace unos días en Sao Paulo a la oficialización de la candidatura presidencial del oponente derechista de Lula en las elecciones de octubre, Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario y aliado de Milei, Jair Bolsonaro.

En aquella oportunidad acusó sin pruebas al gobierno de Brasil de "interferencia política" contra Buenos Aires, e insultó, sin mencionarlos directamente, a Lula y al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.

Luego, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, por "las ofensas proferidas" por el mandatario argentino. Por ahora Bitelli permanecerá en su país.

El martes, la cancillería argentina lamentó la decisión de rebajar las relaciones y la calificó como "puramente ideológica".

La fuente brasileña, de su lado, dijo que la medida "no es ideológica" y recordó que Brasil "mantiene buenas relaciones" con gobiernos de varias tendencias políticas.