Presenta una guía sencilla para sanar la relación con el dinero

La asesora patrimonial y conferencista TEDx Jenniffer Santamaría presentará su libro “Lo que Carolina me enseñó sobre el dinero” durante la Feria Internacional del Libro de Panamá, una obra que utiliza una novela para invitar a los lectores a reflexionar sobre la relación entre la identidad, las emociones y las decisiones financieras. “Carolina nace de una idea de llevar al mundo una forma diferente de analizarse, como si fuera un espejo”, explicó la autora.

Santamaría aseguró que el libro busca demostrar que muchas decisiones económicas tienen un origen emocional. “Estamos tapando ciertas heridas emocionales y empezamos a rellenar espacios con compras realmente compulsivas”, afirmó, aunque aclaró que “no todas las compras son malas, tampoco todas las deudas son malas, siempre y cuando se puedan analizar”. La publicación incluye herramientas prácticas, ejercicios y un “semáforo de decisiones” para ayudar a los lectores a mejorar su manejo del dinero.

La especialista también enfatizó la importancia de proteger el patrimonio antes de pensar en hacerlo crecer.

Esta obra será presentada oficialmente el 30 de agosto en el estand de Pan House, en la Feria Internacional del Libro, en Atlapa.

Para Santamaría, el mayor objetivo de la obra es promover la educación financiera en las familias. “Todos queremos una sola cosa: paz financiera”, expresó. Además, identificó tres errores frecuentes entre los panameños: no saber en qué se gasta el dinero, comprar por impulso y no buscar el acompañamiento de profesionales idóneos para administrar el patrimonio.