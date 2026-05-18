Conciertos de Harry Styles en Londres generarán USD 1.400 millones de impacto económico

Las doce fechas en junio del cantante británico Harry Styles en el estadio de Wembley -un récord de conciertos consecutivos en el recinto londinense- deberían generar un impacto económico de 1.400 millones de dólares, según un estudio del banco Barclays publicado el martes.

Los seguidores del cantante “prevén gastar una media de 981 libras” (1.300 dólares) cada uno, “incluyendo entradas, viaje, alojamiento y ropa”, indicó en un comunicado el banco, que estima el impacto económico total en 1.060 millones de libras (1.400 millones de dólares).

La cifra es similar al impacto que el banco había estimado hace dos años para las 15 fechas en Reino Unido del Eras Tour de Taylor Swift, así como al de los 17 conciertos británicos de la gira de reunión de Oasis el año pasado.

Tras darse a conocer a los 16 años en el programa de descubrimiento de talentos musicales The X Factor, Harry Styles inició su carrera en solitario tras la separación en 2016 del grupo “One Direction”.

El cantante de 32 años, que lanzó el sábado en Ámsterdam su gira “Together, Together” (7 ciudades y 67 conciertos previstos), se ha consolidado como una de las mayores estrellas mundiales del pop.

Harry Styles lanzó su primer álbum en 2017, seguido de “Fine Line”, que incluía su éxito “Watermelon Sugar” (2019).

Ambos álbumes fueron enormes éxitos comerciales.

Según el estudio realizado por Barclays, los seguidores del cantante destinaron la mayor parte de su presupuesto a la entrada, que les costó 143 libras (190 dólares) de media, delante del alojamiento (141 libras, 187 dólares) o el transporte (103 libras, 137 dólares).