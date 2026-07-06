Concurso Nacional de Bandas de Concierto 2026 de Meduca expande su alcance con la categoría infantil

El Ministerio de Educación (Meduca) realizó el lanzamiento oficial del Concurso Nacional de Bandas de Concierto 2026, certamen que este año incorporará, por primera vez, a delegaciones de escuelas primarias (nivel infantil), además de celebrar su segunda edición en la categoría juvenil.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó: “Abrir estos espacios significa darles la oportunidad de aprender, expresarse y crecer. La música no solo forma artistas; también forma estudiantes con disciplina, sensibilidad y trabajo en equipo”.

Por su parte, Irving Rodríguez, director nacional de Asuntos Estudiantiles, señaló que una de las metas es ampliar los programas y las actividades que motivan a los alumnos a descubrir y desarrollar sus habilidades. Explicó que, a través de iniciativas en áreas como la música, el deporte y el liderazgo, se promueve una formación integral.

Durante el acto oficial se presentaron los finalistas de ambos niveles.

En la categoría juvenil, los centros educativos clasificados para la gran final del 8 de agosto son: el Colegio Félix Olivares Contreras (Chiriquí), el Colegio Secundario de Almirante (Bocas del Toro), el Instituto Urracá (Veraguas), el Colegio José Daniel Crespo (Herrera), el Instituto Carmen Conte Lombardo (Coclé), el Instituto José Dolores Moscote (Panamá Centro), el Colegio Ingeniero Tomás Guardia (Panamá Oeste), el Instituto Benigno Jiménez Garay (Colón) y Cadi Bilingual Academy (Los Santos), informó la institución.

Asimismo, en el nivel infantil participan el Centro Educativo Bilingüe San Martín de Porres (Veraguas), la Escuela Juan Demóstenes Arosemena (Coclé), la Escuela Victoria D’ Spinay (Panamá Oeste), la Escuela Hipólito Pérez Tello (Herrera), la Escuela de Alanje (Chiriquí) y la Escuela Bilingüe Claudio Vázquez (Los Santos), cuya final se celebrará el 18 de julio.

Durante el lanzamiento se realizó el sorteo para definir el orden de las presentaciones y asignar las piezas obligatorias de la gran final, una etapa que exigirá un alto rigor de ejecución, según detalló Jorge Luis Terreros, coordinador del Movimiento Integral de Bandas.