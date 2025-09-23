Conectan con Veracruz

ML | El pasado fin de semana, la tradicional Feria del Mar en Veracruz se convirtió en el epicentro de la cultura y la tradición panameña, atrayendo a más de 1,500 personas.

En este ambiente de celebración, el stand de Cobre Panamá se destacó por ofrecer una propuesta educativa y diferente. A través de su programa Cobre Conecta, la empresa abrió un espacio de diálogo transparente y directo con la comunidad. Lejos de ser un simple expositor, la compañía minera se propuso educar a los visitantes sobre las prácticas de minería responsable, invitándolos a hacer preguntas y a conocer de primera mano el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

El stand se mantuvo lleno de curiosos que se acercaron para comprender el impacto de la minería en el país, sus beneficios y sus desafíos. Esta apertura no solo generó confianza, sino que también mostró el interés de la empresa en mantener una comunicación bidireccional, un paso fundamental para fortalecer la relación con las comunidades aledañas y el público en general.

El evento, una verdadera fiesta de música, gastronomía y actividades culturales, no solo celebró la riqueza de la comunidad, sino que también se consolidó como un espacio vibrante para el encuentro familiar y la cohesión social, donde los asistentes aprendieron sobre minería responsable.