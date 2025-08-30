$!Conoce a los ganadores del Concurso Roque Cordero 2025

La música clásica panameña tiene nuevos héroes. El Ministerio de Cultura reveló a los talentosos compositores que se alzaron con la victoria en el Concurso de Composición Musical Roque Cordero 2025, un prestigioso certamen que honra al insigne maestro panameño.

Este año, la calidad de las obras presentadas impresionó al jurado internacional, destacando su solidez y riqueza sonora, detallaron de MiCultura.

En una reñida competencia que incluyó cinco categorías, dos nombres brillaron con luz propia. El compositor Daniel Fernando Oropeza, bajo el seudónimo “Morfeo”, se llevó el premio en la categoría Solo con su obra “Extrapolación”. Su talento resonó nuevamente en la categoría de Orquesta Sinfónica, donde su pieza “Reversión” le otorgó otro codiciado galardón.

Por su parte, Emiliano Pardo Tristán demostró su versatilidad al ganar en dos categorías distintas. Con el seudónimo “Mejorana”, conquistó el primer lugar en Conjunto de Cámara con su obra “Saloma”. Además, bajo el seudónimo “Dos Mares”, se impuso en la categoría de Banda Sinfónica con la pieza “Ahora llevo el Istmo en cada poro”.

Si bien la categoría de Coro fue declarada desierta, el certamen sigue cumpliendo su misión de enriquecer el patrimonio cultural de Panamá.

Este concurso no solo celebra a los compositores, sino que también sirve como una plataforma vital para proyectar el talento local y fortalecer el vibrante panorama de la creación musical en el país.