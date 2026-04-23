Conquista Bogotá con su “thriller” jurídico

La abogada panameña Jessica Canto ha dado un salto impresionante de los tribunales a las letras con el lanzamiento de su primera novela, “Forjada por el fuego”.

El estreno fue en la prestigiosa Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde la obra captó de inmediato la atención de grandes medios como Caracol y RCN.

Este libro, publicado bajo el sello PanHouse, es un interesante relato de resiliencia basado en hechos reales que combina el suspenso del “thriller” jurídico con el liderazgo femenino.

En sus entrevistas con la prensa internacional, la autora destacó que la novela nace de experiencias que reflejan la “fortaleza, la capacidad de reconstruirse y la búsqueda de propósito frente a la adversidad”.

Tras este éxito en Colombia, Canto se prepara para presentar su obra en casa; cabe destacar que Amazon ya le asignó el sello de “best seller” por alcanzar un alto volumen de ventas en apenas 24 horas. La novela ya se encuentra disponible a través de Amazon y Kindle.