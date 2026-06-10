$!Conservación y restauración, claves para cuidar la biodiversidad

La protección de la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas fueron los principales temas abordados durante la segunda edición de los Diálogos Mutis de Biodiversidad América Latina y el Caribe, donde autoridades y expertos coincidieron en la necesidad de acelerar las acciones para enfrentar la pérdida de especies y la degradación de los hábitats naturales.El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, advirtió que 'estamos viviendo una triple crisis de pérdida de biodiversidad, cambio climático y destrucción de hábitats. No podemos seguir perdiendo tiempo, debemos actuar ya'.Entre los avances, Navarro mencionó la creación del Parque Nacional Sierra Llorona, la protección de nuevas áreas de importancia ecológica y los esfuerzos para restaurar ecosistemas degradados y conectar corredores biológicos que permitan preservar la fauna y flora del país.Por su parte, Alicia Montalvo, gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF, señaló que los Diálogos Mutis buscan generar soluciones y fortalecer la cooperación regional para la conservación de los ecosistemas más importantes de América Latina y el Caribe.Montalvo explicó que la iniciativa promueve el intercambio de conocimientos y experiencias para impulsar proyectos con la restauración ambiental, la conservación de especies y el uso sostenible de los recursos naturales.