Serena Williams regresa a la competición con triunfo en partido de dobles en Queen's

La mítica tenista Serena Williams regresó a la competición a sus 44 años este martes y lo hizo con una victoria junto a la joven canadiense Victoria Mboko en la primera ronda de dobles femeninos del torneo londinense sobre césped de Queen's.

La mayor de las hermanas Williams, que tiene 23 títulos individuales del Grand Slam en su palmarés, no jugaba en el circuito WTA desde septiembre de 2022.

Perdió entonces en la tercera ronda del torneo individual del US Open ante la australiana Ajla Tomljanovic, un día después de haber caído en dobles junto a su hermana Venus, en ese caso en la primera ronda.

Asociada en Queen's a una jugadora prometedora de 19 años como Mboko, la exnúmero uno mundial demostró que su visión del juego y sus reflejos continúan intactos, durante la victoria por 7-6 (7/2) y 6-2 sobre la dupla conformada por la estadounidense Nicole Melichar-Martinez y la neozelandesa Erin Routliffe.

Serena Williams anunció el lunes de la pasada semana que iba a retomar la competición en este torneo de Queen's y que después, la próxima semana, tomará parte en otra cita sobre hierba, en Berlín.

Para su reaparición en individuales, la tenista norteamericana afirmó el domingo en una conferencia de prensa que no hay una fecha y que debe entrenar más, sin confirmar si finalmente volverá también a jugar en solitario en esta nueva etapa de su carrera.

En la grada en la reaparición de este martes estuvo su marido, Alexis Ohanian, junto a las dos hijas de la pareja, Olympia y Adira.