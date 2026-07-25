Proponen unir esfuerzos legislativos para enfrentar los efectos del Fenómeno de El Niño

Unificar las comisiones de Población, Ambiente y Desarrollo, Asuntos Agropecuarios, Infraestructura y otras instancias relacionadas con el manejo del agua potable fue el llamado realizado para hacer frente a los efectos del Fenómeno de El Niño y sus posibles impactos en Panamá.

La propuesta surgió durante el acto de instalación formal de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, presidida por la diputada Shirley Castañedas, donde se destacó la necesidad de impulsar acciones coordinadas ante la amenaza de una prolongada disminución de los recursos hídricos.

Durante la actividad, se advirtió sobre la preocupación existente por las consecuencias del fenómeno climático, que podría afectar la seguridad alimentaria, la producción agropecuaria y la disponibilidad de agua para la población.

Se planteó que el Órgano Legislativo debe establecer mecanismos de trabajo conjunto, prevención, planificación y activación de protocolos claros que permitan enfrentar los efectos de la sequía y proteger sectores estratégicos del país.

La falta de lluvias ya empieza a generar preocupación entre productores del interior del territorio nacional, especialmente en la región de Azuero, donde se han reportado afectaciones en actividades agrícolas y ganaderas, incluyendo cultivos como maíz y tomate, además de la producción de leche.

Asimismo, se destacó la importancia de atender el impacto que una reducción en los niveles de agua podría tener sobre el Canal de Panamá y otros sectores vinculados al desarrollo económico nacional.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) confirmó que el país experimenta condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño, relacionadas con altas temperaturas y una intensa sensación térmica registrada en las últimas semanas.